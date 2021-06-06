Экстрим-аттракцион на полной скорости снес невнимательного рабочего в Петербурге

В Петербурге экстремальный аттракцион сбил рабочего, пытавшегося его перебежать. Фото: vk.com/mirsolnca

В парке развлечений «Диво Остров» экстремальный аттракцион сбил рабочего. Все произошло на глазах у десятков очевидцев, в том числе детей. По словам стоявших в очереди людей, сотрудник парка зачем-то пошел через крутящийся «бустер», который откинул его со всего маху.

- Он стоял спиной к людям в очереди и пошел, не смотря, вперед, к будке, – рассказала «КП-Петербург» очевидец Ольга. – Они запустили аттракцион, девушка сидела в будке, а парень закрыл ворота на вход и зачем-то пошел прямо…

Шокированная девушка, работник парка, кричала людям в очереди, чтобы они вызвали охрану и "скорую". Фото: предоставлено "КП"

Чтобы понимать силу удара, сообщим – аттракцион высотой в 50 метров и вращается со скоростью 9 оборотов в минуту. По краям «балки» находятся люди, закрепленные в креслах, которые то и дело крутятся или дергаются. Свидетель происшествия рассказывает, что удар был большой силы.

- Он не посмотрел, как аттракцион крутится. И его четко ударило по голове нижней частью «бустера» и ногой девушки, которая сидела там, каталась. Я вызвала «скорую». Сейчас даем показания полиции, - добавляет Ольга.

Мужчина чудом выжил. Он даже самостоятельно перевернулся, но больше не шевелился. Рабочего срочно госпитализировала машина реанимации. «Комсомолка» запросила у спецслужб информацию о состоянии пострадавшего.

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