Стала известна судьба троих детей, брошенных в подвале дома в Петербурге

"КП" узнала подробности судьбы трех мальчиков, брошенных в подвале дома в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появились подробности судьбы троих маленьких детей, найденных накануне в подвале дома на Рижском проспекте. Напомним, по факту происшествия прокуратура проводит проверку. Мать по неизвестной причине бросила трех сыновей в помещении на цокольном этаже. Оказалось, она иностранка и ни слова не понимает по-русски.

- Самого младшего ребенка госпитализировали на машине скорой помощи в детскую городскую больницу. Медики поставили ему диагноз ОРВИ. Состояние ребенка средней тяжести, стабильное. Мама уже в больнице, видела ребенка, туда же приезжали другие родственники. Остальные дети остаются с матерью, - сообщили «КП-Петербург» в аппарате Анны Митяниной, уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Добавим, что скоро прокуратура может принять меры реагирования из-за проступка матери.