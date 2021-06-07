Движение по «зеленой» ветке метро восстановлено

Сбой на "зеленой" ветке устранен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение по третьей, «зеленой» ветке метро восстановлено в нормальном режиме и полном объеме после утреннего сбоя. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки в своем телеграмм-канале.

- Движение на Линии 3 восстановлено, - говорится в сообщении.

Ситуация была исправлена примерно в 9:48. А около семи утра пассажиры, ехавшие рано утром на работу, слышали по громкой связи информацию, что от станции «Приморская» до станции «Беговая» составы ходят с увеличенным временем хода.

Причиной назывались технические неполадки. По предварительным данным, это была неисправность светофора на перегоне. На данный момент поломка устранена и составы курсируют в обычным интервалом.