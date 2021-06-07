Метро Петербурга будет работать в ночь с 12 на 13 июня, после матча Россия-Бельгия

Метро Петербурга будет работать круглосуточно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское метро будет работать круглосуточно. Но, увы, не постоянно, а лишь в период с 12 по 13 июня. Причиной для ночной работы станет матч сборных России и Бельгии, который состоится поздно вечером 12 числа. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках ЕВРО-2020.

- В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период позднего окончания футбольных матчей на стадионе «Газпром Арена» в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу 2020 в ночь с 12 на 13 июня 2021 года Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва, - сообщает пресс-служба подземки.

Закрыты будут лишь дублирующие вестибюли станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Невский проспект», «Проспект Славы», «Дунайская», а также «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Садовая».

Пассажиров предупреждают, что с 2:00 до 4:30 13 июня 2021 в кассах метро можно будет купить только жетоны, пополнение карт - невозможно. При этом оплатить вход в подземку можно будет как жетонами, так банковскими картами или «Подорожником».

Станция «Зенит» к этому времени должна уже работать. В пресс-службе подземки рассказали «КП-Петербург», что ее планируют открыть 10 июня.