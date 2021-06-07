Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию за самовольные работы в доме Алюшинского

В Петербурге суд оштрафовал компанию за самовольные работы в доме-памятнике, где раньше провалился пол. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию, являющуюся собственником одного из помещений в доме Алюшинского, за самовольные работы строителей. Напомним, двумя годами ранее в здании провалился пол. При этом доходный дом входит в список объектов культурного наследия. Последняя проверка КГИОП показала очередное нарушение в здании-памятнике.

- Через оконные проемы помещения 1-Н, расположенного на 1 этаже, установлено, что в указанном там провели самовольные работы по восстановлению межэтажного перекрытия и устройству бетонной стяжки в отсутствии разрешения КГИОП, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд ограничился штрафом в 100 тысяч рублей, хотя максимальное наказание по административной статье – 1 миллион.