Дачники Ленобласти остались без урожая из-за выпавшего града

Град уничтожил плодовую культуру дачников в Ленобласти. Фото: vk.com/club13781002

Пока в Петербурге солнце и жара под +30, в Ленобласти днем 7 июня выпал град размером с перепелиное яйцо. Сильнее других не повезло жителям Вырицы под Гатчиной – местные дачники жалуются на уничтожение всего, что взращено непосильным трудом. Кому-то осадки легко пробивали теплицы из поликарбоната.

Кому-то град даже пробил поликарбонат. Фото: vk.com/club13781002

- Все побило. Смородину, молодые яблоньки, клубнику, малину. Переломало розы, цветники... В этом году у нас ничего не будет. Беда! 10 минут коллапса, - досадно пишет дачник Игорь в сообществе «Чистая Вырица» во «Вконтакте».

Как добавляют местные жители, после града с неба обрушился еще и ливень, правда, короткий. Напомним, о непогоде ранее предупреждали спасатели МЧС с акцентом на юг Ленобласти. В Петербурге гроз не будет, дождь разве что заглянет во вторник, 8 июня, но кратковременный.