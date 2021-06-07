Санкт-Петербург готов платно прививать от коронавируса иностранцев

Власти Петербурга заявили о готовности прививать иностранцев от коронавируса за деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге готовы прививать от коронавируса иностранцев, но только за деньги. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе эфира на «Радио России». Градоначальник подчеркнул, что город готов выполнить соответствующее поручение президента Владимира Путина. Для этого есть развитая медицинская инфраструктура и запасы трех вакцин на выбор: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Мы готовы начать платно прививать иностранцев. Петербург – единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам радиоэфира.

К слову, за минувшую неделю в Северной столице выросла заболеваемость коронавирусом.