Врачи поместили на ИВЛ сотрудника «Диво-острова», проломившего голову на аттракционе

"КП-Петербург" узнала о состоянии сотрудника "Диво-острова", попавшего под экстрим-аттракцион. Фото: СОЦСЕТИ

Врачи Мариинской больницы поместили на ИВЛ сотрудника петербургского парка развлечений «Диво-остров», которого накануне сбил на полной скорости экстремальный аттракцион. Напомним, молодой человек пренебрег правилами безопасности и попытался пробежать через крутящуюся карусель. Удар пришелся на затылок, парню проломило основание черепа. По информации источника «КП-Петербург» медики борются до конца за жизнь рабочего.

- В итоге решили, что в проведении хирургического лечения, то есть операции, он не нуждается. Продолжается консервативное лечение. Состояние тяжелое, стабильное. Находится на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме, - рассказал «Комсомолке» осведомленный источник.

Мер реагирования от правоохранительных органов после происшествия пока не было. Но полиция опросила очевидцев.