Плавающий труп нерпы заметили на реке Фонтанке

В центр Петербурга прибило труп нерпы. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы заметили тело маленькой нерпы, бездыханно плавающее в реке Фонтанке. Труп ластоного прибило около Лештукова моста. Судя по фотографиям из соцсетей, видимых телесных повреждений у малышки нет.

- Плавает вместе с мусором. Скорее всего, попала под винты туристических судов, - считает очевидец, опубликовавший фотографии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Напомним, весной 2019 года в Петербурге на берегах Финского залива в обще сложности обнаружили 18 трупов ластоногих. В Фонде друзей балтийской нерпы сетовали на то, что многие животные погибают из-за рыболовецких орудий.