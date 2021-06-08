До +25 и без осадков обещают в Петербурге 8 июня

Во вторник погода в Петербурге будет хорошей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разная и в то же время похожая погода ожидает жителей Петербурга и Ленинградской области в наступивший вторник. С одной стороны и там и там будет достаточно тепло, даже жарковато, а с другой - за городом обещают ливни и грозы, которые не дойдут до Северной столицы.

- 8 июня в Петербурге ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный, слабый. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:45 утра в Петербурге ясно, термометры показывают +14,7 градуса. Давление составляет 763,3 мм ртутного столба, влажность - 62%.

В Ленинградской области синоптики обещают днем от +22 до +27, местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах - ливни и грозы. Вчера, к примеру, градом накрыло Вырицу.