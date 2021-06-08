Кассир банка, которую разыскивали 10 лет, отправили под суд за кражу 19 миллионов рублей в Петербурге

За 10 лет кассир сильно изменилась Фото: МВД РФ

В Санкт-Петербурге отправили в суд уголовное дело банды, которая нападала на ювелирные магазины и почтальонов. Дерзкие грабители действовали на протяжении трех лет с 2011 по 2014 года. В их состав среди прочих вошла и кассир банка из Казани, которая была в розыске на протяжении 10 лет за кражу 11 миллионов рублей. Как оказалось, будучи в бегах, она с подельниками успела похитить еще 17 миллионов рублей.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений "участие в банде", "разбой организованной группой в особо крупном размере", "незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", - пояснили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В банду входили - организатор, кассир из Казани и трое жителей Ленобласти. Налетчики были вооружены оружием.

Сейчас уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд. Дело организатора банды отправили в суд ранее.