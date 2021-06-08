Украинский мошенник украл 42 миллионов рублей у петербургских инвесторов в «серверное оборудование»

Лже-полковнику ФСБ грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Главное следственное управление МВД России закончило расследование дела в отношении 33-летнего уроженца Украины, который, представляясь бизнесменом и «майором ФСБ» украл 42 миллиона рублей у горожан, желавших подзаработать на инвестициях в серверное оборудование.

- Следствием установлено, что злоумышленник выдавал себя за владельца крупной иностранной компании и убеждал потенциальных инвесторов вложить деньги в якобы выгодный проект по приобретению серверного оборудования и дальнейшей сдаче его в аренду, - сообщает пресс-служба Главка.

На каждого потенциального клиента мужчина заранее собирал досье, определяя уровень платежеспособности жертвы и назначал цену. С каждого он брал от 6,5 до 10 млн рублей. Еще 10 миллионов лишился петербуржец, поверивший в покупку элитной иномарки в Европе. Сам же «бизнесмен» ездил на крутом BMW, на котором и попал в руки полиции.

По статьям за подделку документов и мошенничество мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.