Набережную реки Карповки благоустроят от Карповского до Барочного моста

Новое общественное пространство на набережной Карповки начнут создавать в 2022 году. Фото: gov.spb.ru

Новая зона отдыха появится в Петроградском районе Петербурга. Общественное пространство создадут на набережной реки Карповки, на участке от Карповского до Барочного моста (ранее был приведен в порядок участок у Первого Меда). Этот проект благоустройства набрал большое число откликов горожан.

- С 26 апреля по 30 мая жители города сами выбирали объекты, где в первую очередь должны создаваться новые общественные пространства. Благодаря активности жителей Петроградского района уже в следующем году начнутся работы по благоустройству набережной реки Карповки от Карповского до Барочного моста – в ходе голосования эта территория набрала 2 535 голосов, - сообщает пресс-служба Смольного.

После реконструкции здесь появится место для прогулок - сейчас большой участок набережной вдоль подворья и идущей далее промзоны закрыт для горожан. Садовники высадят многолетние растения. Кроме озеленения сделают три декинговые (обшитые деревом) площадки: одна из них – с амфитеатром и ступеньками, спускающимися к воде, две другие - с шезлонгами и гамаками.

Работы здесь начнутся в 2022 году.