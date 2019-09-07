Новое общественное пространство появилось на набережной Карповки

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-07T18:18:14+03:00

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Набережная Карповки превратилась в полноценную зону отдыха - первый этап уникального проекта реконструкции завершился. Теперь для жителей Петроградского района участок от улицы Чапаева до Первого медицинского университета точно станет центром притяжения в свободное время. На открытии нового общественного пространства в субботу, 7 сентября побывали вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко и глава администрации района Иван Громов.

Петербуржцы уже успели оценить новую зону отдыха.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как и было задумано проектом, на набережной появились вело- и пешеходная дорожка, амфитеатр, качели, скамейки, зелень, арт-объект, напоминающий карпа – в честь названия реки. И даже небольшой городской огород.

В новом пространстве появился городской огород.Фото: Олег ЗОЛОТО

В создании этого пространства принимали участие сами петербуржцы. Проект обсуждали на публичных слушаниях в администрации Петроградского района. И активистам действительно удалось создать такую зону отдыха, какой они ее сами видели. Впереди у набережной Карповки еще один этап реконструкции. До 2021 года займутся и другими ее участками.

Проект реконструкции обсуждался с местными жителями.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU