СК нашел петербурженку с электросамокатом, сбежавшую после наезда на 11-летнего мальчика

В Петербурге возбуждено очередное уголовное дело из-за наезда лихача с электросамокатом на ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком нашел 21-летнюю петербурженку, которая 3 июня ехала на электросамокате и сбила ребенка на пересечении улиц Планерной и Ильюшина. 11-летний мальчик двигался на велосипеде и от внезапного удара слетел с него, получив травму руки. Девушка при этом скрылась с места происшествия. Спустя 5 дней ее личность установили, теперь ей грозит уголовное дело, коих в последнее время в Петербурге возбуждается немало из-за частых наездов лихачей на детей.

- Пострадавшего с травмой руки доставили в больницу, после оказания медицинской помощи мальчика направили на амбулаторное лечение. В ходе обыска у девушки изъяли электросамокат. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Владелице самоката может грозить до шести месяцев ареста, но обвинение ей пока не предъявляли.