СК определил вину сервисов по аренде электросамокатов в наезде лихачей на писателя в Петербурге

Следком продолжает обыски у прокатной компании, выдавшей электросамокаты лихачам, избившим писателя на Невском. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Следком продолжает обыски в одной из прокатных компаний, электросамокаты у которой арендовали два лихача, впоследствии сбивших на Невском проспекте известного петербургского писателя Валерия Айрапетяна. Напомним, затем злоумышленники жестоко избили пешехода.

После этого случая в Северной столице разработали правила пользования электросамокатами, а также запустили цепочку возбуждений уголовных дел. Касаемо истории на Невском – по статье за хулиганство, в отношении лихачей, а также за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – тут уже вопросы к сервису аренды. Наконец, следствие поделилось мыслями насчет вины прокатной компании после происшествия.

- Неустановленные руководители компании были обязаны обеспечить необходимые правила безопасности жизни и здоровья потребителей и окружающих лиц, но они из корыстных побуждений предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям. Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сейчас из сервисного центра прокатной компании изымают необходимые документы и, собственно, самокаты.

Добавим, что правила пользования двухколесным транспортом существуют в Петербурге уже пару недель, но от массовых наездов на пешеходов это не спасает. За два дня в городе лихачи сбили троих дошколят, один находится в реанимации. СК и полиция занимаются расследованием этих уголовных дел.

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