Дрозденко успокоил жителей Петербурга и Ленобласти после «радиационного» режима в Кузьмолово

Губернатор Александр Дрозденко прокомментировал режим повышенной готовности в Кузьмолово. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал решение ввести режим повышенной готовности в Кузьмолово якобы из-за радиационной опасности. По словам главы 47-го региона, СМИ неверно интерпретировали обычное техническое решение, принятое по причине смены собственника Института прикладной химии. Дрозденко призвал правильно воспринять новость и не беспокоится.

- Радиационный фон за Кузьмолово нормальный. Это техническое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Дали поручение Росимуществу оперативно перезакрепить имущество, не вошедшее в основной капитал, за специализированным и организациями. Режим повышенной готовности ввели, чтобы проконтролировать это решение. Параллельно ведется наблюдение за окружающей средой, - сообщил Александр Дрозденко.

Ранее «Комсомолка» выяснила, что никаких мер вроде въезда ликвидаторов в костюмах химзащиты, естественно, не предвидится. В Кузьмолово разве что осуществляют дозиметрический контроль.