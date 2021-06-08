Компанию из Петербурга оштрафовали за сброс бетона и арматуры в Дудергофку

В Петербурге оштрафовали компанию, реконструирующую Лиговский путепровод, за загрязнение реки Дудергофки. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Росприроднадзор добился штрафа в отношении подрядчика, который завалил реку Дудергофку бетоном и арматурами. Бдительный житель Красносельского района Петербурга сообщил о происшествии в минувшем мае. Прибывший на место инспектор установил, что при реконструкции Лиговского путепровода обвалился пешеходный мост. Это был плановый демонтаж, однако строители не позаботились об окружающей среде.

Демонтаж был плановым, но о речке никто не подумал. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

- ООО «СК «Орион плюс» в соответствии со ст. 7.6 КоАП РФ назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, а также внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - рассказывают в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

К слову, в 2021 году в Петербурге планируют закончить строительство упомянутого Лиговского путепровода.