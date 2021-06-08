В Ленобласти поисковики обнаружили танк в братской могиле солдат, которую хотели застроить бизнесмены

В Ленобласти нашли танк на месте захоронения солдат Красной армии. Фото: пресс-служба правительства ЛО

В поселке имени Тельмана в Ленобласти поисковики обнаружили танк на месте братской могилы солдат, на которой хитрые бизнесмены хотели построить несколько коттеджей. Напомним, захоронение бойцов Красной армии пытались отстоять волонтеры и сотрудники Военно-исторического центра СЗФО, однако горе-предприниматели не пускали их на место и, по словам защитников исторической памяти, даже угрожали им.

В противотанковом рве нашли и боеприпасы. Фото: пресс-служба правительства ЛО

В итоге на место вызвали полицию. СК оперативно возбудил уголовное дело по статье за уничтожение либо повреждение воинских захоронений. Коммерсанты испугались и вызвали на помощь охрану, но всех их погрузили в «бобик» и отправили в отдел МВД для установления личностей.

- На месте военного захоронения в поселке имени Тельмана, том самом, где собственник до строительства не допустил обследование территории, обнаружен танк с боеприпасами. Теперь поисковики работают здесь вместе со следователями, - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.