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Происшествия8 июня 2021 23:37

В мае 2021-го в Петербурге и Ленобласти пропало на 36% больше человек, чем годом ранее

Поисковики «ЛизаАлерт» подвели итоги работы за последний месяц весны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге и Ленобласти за май пропали 275 человек.

В Петербурге и Ленобласти за май пропали 275 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы в мае 2021 года в Петербурге и Ленобласти. По словам волонтеров отряда, за минувший месяц им поступило 275 заявок о пропавших людях, что примерно на 36% больше, чем годом ранее в аналогичный период. Нашли живыми только 207 человек.

Статистика за прошедший месяц. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Статистика за прошедший месяц. Фото: vk.com/lizaalert_piter

16 поисковых операций касались заблудившихся в лесу, в 2020-м таковых выездов было в 4 раза меньше. Шестеро человек терялись возле воды, в том числе босая 7-летняя девочка, которую искали всем миром в Репино.

- Мы не предлагаем вовсе отказаться от выездов на природу, туристических походов, сплавов по рекам, но просим соблюдать простые правила безопасности. Даже если вы идете в лес, где «сто раз были» и который «знаете, как свои пять пальцев», - призывают поисковики в своей региональной группе во «Вконтакте».