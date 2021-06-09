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Общество9 июня 2021 0:08

Медики назвали привычным делом длинные очереди из «скорых» у Покровской больницы

По словам одного из врачей медучреждения, в очереди бывают и 20 машин
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У Покровской больницы в Петербурге вновь очереди из "скорых".

У Покровской больницы в Петербурге вновь очереди из "скорых".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У Покровской больницы в Санкт-Петербурге вновь образовались длинные очереди из автомобилей скорой помощи. Ранее такая картина была привычной для пика пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда в Комздраве объяснили вереницу «скорых» тем, что нельзя допустить скопление больных в приемном покое, который еще и каждый раз дезинфицируют.

В этот раз ситуация схожая.

- Бывает и такое, что по 15-20 машин стоят и ждут своей очереди, - анонимно признался «Невским новостям» медик, работающий в Покровской больнице.