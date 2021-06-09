В ЗакСе объяснили, почему нельзя выгнать электросамокаты с тротуаров Петербурга

В ЗакСе Петербурга хотят создать правила передвижения на электросамокатах, но руки депутатов связаны федеральным ПДД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ЗакСобрании Санкт-Петербурга пока не могут выгнать электросамокаты с тротуаров города. Об этом заявил депутат парламента Денис Четырбок на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM. По его словам, ограничительные меры, безусловно, нужны – например, штрафы за нарушение парковки. Однако все упирается в невозможность регионам вносить правки в правила дорожного движения.

- Решение ведь достаточно простое. Необходимо внести правки в ПДД. Здесь не надо что-то выдумывать. Все уже написано и лежит под «сукном» в МВД. Я надеюсь, что эти истории с обысками, уголовными делами, стали катализатором. Проблема вышла на федеральный масштаб. Нужна поправка, где все-таки должен ехать самокатчик – по проезжей части и по велодорожкам. Или же по тротуару со скоростью не более 5 км/ч, как озвучивалось ранее, - высказал мнение Четырбок в радиоэфире.

К слову, в Северной столице ограничили до 10 км/ч скорость передвижения на электросамокатах по центральным улицам города.