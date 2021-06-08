Власти Петербурга ограничили скорость электросамокатов до 10 км/ч на центральных улицах

В центре Петербурге снизили максимальную скорость электросамокатов до 10 км/ч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном приняли решение ограничить скорость электросамокатов с максимально допустимых 15 км/ч до 10 км/ч на главных туристических улицах Санкт-Петербурга. Такое решение принято после около десятка случаев наезда лихачей на пешеходов, в том числе трех маленьких детей. Напомним, что многие ДТП закончились уголовными делами, расследование которых контролирует лично глава СК Александр Бастрыкин.

- Сейчас прорабатывается варианты нанесения на самокаты индивидуальных номеров. Кроме этого кикшеринговым компаниям предложено отдавать транспорт в аренду только по паспорту, чтобы повысить уровень социальной ответственности, - сообщили «КП-Петербург» в комитете по транспорту.

10 километров в час можно сравнить с быстрым шагом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итак, перечислим улицы, на котором теперь можно разгоняться не более чем на 10 км/ч: Невский пр.; пл. Восстания; ул. Марата от Невского пр. до Стремянной ул.; Лиговский пр. от 2-ой Советской ул. до Кузнечного пер.; Большой проспект ПС; Каменноостровский пр. от Левашовского пр. до Большой Пушкарской ул.; Кронверкский пр.; наб. реки Мойки; Гороховая ул.; Большая Конюшенная ул.; Малая Конюшенная ул.; Конюшенная пл.; Малая Садовая ул.; Садовая ул. от начала и до Лермонтовского пр.; пер. Крылова; Малая Морская ул.; Большая Морская ул. от Невского пр. до Вознесенского пр.; Кирпичный пер.; Исаакиевская пл.; пер. Антоненко. Кроме этого передвигаться со скоростью света запрещено и возле городских достопримечательностей.

Кикшеринги потихоньку начинают жить по новым правилам, как «Комсомолку» заверили в Смольном. Например, компания MOLNIA отредактировала виртуальные парковочные зоны у метро и остановочных пунктов в своем мобильном приложении. Все сервисы на постоянной основе напоминают про соблюдение ПДД.

Недавно за два дня в городе сбили трех дошколят. Это возмутило всю общественность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Whoosh и Urent уже ввели ограничения скорости в 15 км/ч на Невском проспекте и некоторых других центральных улицах. Пользователям сервиса запрещено оставлять самокат и передвигаться на нем на территории ЦПКиО, Летнего сада, Михайловского сада, острове «Новая Голландия». Оба сервиса проводят работу по перемещению самокатов с узких тротуаров, от станций метрополитена и павильонов общественного транспорта, - отмечают в комитете по транспорту.

Добавим, что скорость электросамокатов должны сами прокатные компании с помощью программного обеспечения. Если у вас есть жалобы на гонщиков, теперь можно рассказать об этом по телефону горячей линии 8-800-350-54-93.

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