До +25 градусов и без дождей обещают в Петербурге 9 июня

Среда будет теплой и приятной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая и немного облачная погода ждет жителей и гостей Петербурга в наступившую среду. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Но уже через несколько дней может прийти похолодание.

- 9 июня без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит +23…+25 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

Такая же примерно ситуация сохранится и до выходных, но уже в субботу-воскресенье синоптики ожидают прихода холодного атмосферного фронта. В эти два дня дождей также не обещают, но с понедельника возможны и осадки и небольшое похолодание до +20.