Спасателей, тушивших «Невскую мануфактуру», наградили в Петербурге

Спасателей и волонтеров наградили за работу на "Невской мануфактуре" во время ЧП. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасателей-добровольцев, принимавших участие в ликвидации пожара на «Невской мануфактуре», наградили в Петербурге. Вместе с ними вице-губернатор Петербурга Александр поблагодарили волонтеров из поисковых и спасательных отрядов города.

- Награждены медалями «За содружество во имя спасения» 6 волонтеров-спасателей, которые принимали участие в ликвидации последствий крупного пожара в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, - сообщает пресс-служба Смольного.

А глава Российского союза спасателей Алексей Дударев отметил волонтеров, которые обеспечивали питанием и водой пожарных, тушивших «Невскую мануфактуру».

Благодарственные письма получили руководители и члены отрядов и движений: «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Российский союз спасателей», «Лиза Алерт», «Экстремум», «Общество добровольных лесных пожарных».