Парламент Петербурга утвердил обновленный закон о детском омбудсмене

Только за прошлый год к уполномоченному по правам ребенка обратилось 3,4 тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последнее, третье, чтение прошел усовершенствованный законопроект «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге». Предыдущая устаревшая редакция действовала в регионе с 2009 года.

– Однако за одиннадцать лет накопилось очень много поправок, к тому же были внесены изменения в федеральное законодательство, – подчеркнул председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Поэтому было решено не вносить дополнительные изменения в действующий закон, а на его основе написать новую редакцию.

В законопроект вписали ряд новых деталей. Так, подробно описали внесудебную защиту прав и интересов детей, судебный порядок защиты, процедуру рассмотрения обращений граждан и проведения личных приемов. Кстати, арсенал детского обмудсмена официально пополнил формат приема горожан по видеосвязи.

Работа уполномоченного остается востребованной. Только за прошлый год к нему обратилось 3,4 тысячи человек, причем в 787 случаях права ребенка нарушал один из родителей.