Комздрав объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге расслабленностью людей

В Комздраве Петербурга назвали причину роста заболеваемости коронавирусом в городе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Северной столице, который наблюдается с конца мая 2021 года. По словам специалиста, виновата в том числе расслабленность горожан. Да и хромает масочный режим – его соблюдает только половина пассажиров.

- На улицах и в общественном транспорте люди все-таки неохотно используют средства индивидуальной защиты, поэтому возможность свободной передачи вируса представлена, к сожалению, благоприятно. Второе, как мы убедились за две волны пандемии, существует цикличность ее развития. Сейчас очередной период активности процесса, - высказал мнение глава Комздрава в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме этого чиновник посетовал на то, что в городе пока рано говорить о формировании коллективного иммунитета от коронавируса – защищенная прослойка населения еще немногочисленная. В идеале, власти Петербурга хотят вакцинировать 2,6 млн горожан.