Власти Петербурга подтвердили редкие случаи осложнений после прививки от коронавируса

В Петербурге есть случаи осложнений после вакцинации от коронавируса, но они крайне редки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что в городе есть десятки или даже сотни случаев, когда у привитого от коронавируса человека внезапно появляются осложнения. Однако, как уверены в Смольном, риск заболеть и погибнуть от инфекции все равно несопоставимо выше, чем от вакцинации.

- Статистика по осложнениям есть, но она не такая большая. Мы ее не публикуем, потому что там десятки или сотни случаев, которые мы получили после 830 тысяч случаев вакцинации. То есть это меньше десятой доли процента. Но, тем не менее, это есть, и это изучается. Чаще всего первый день после прививки самый сложный, может быть гриппоподобный синдром. Бывают и другие моменты. Мы все это изучим, - заверил вице-губернатор.

Кроме этого чиновник добавил, что в идеале в Северной столице нужно привить от коронавируса 2 миллиона и 652 тысячи человек. По данным на 8 июня, в Петербурге прошли полный цикл вакцинации только 604 тысячи горожан. На выбор жителям все еще предоставляются три прививки: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последние две вакцины есть только в ограниченном количестве.

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