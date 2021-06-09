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Общество9 июня 2021 22:43

Сервисы аренды электросамокатов вернутся к работе в Петербурге

Кикшеринги и Смольный договорились о правилах пользования транспортом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ввели новые правила для пользования электросамокатами во время Евро-2020.

В Петербурге ввели новые правила для пользования электросамокатами во время Евро-2020.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сервисы аренды электросамокатов все-таки возобновят работу в Санкт-Петербурге после соответствующего соглашения, принятого в Смольном. Напомним, утром 9 июня из города начали массово убирать двухколесный транспорт. Однако к вечеру кикшерингам дали зеленый свет. Правда, теперь им нельзя работать на многих точках притяжения туристов во время Евро-2020. Они выделены фиолетовым цветом на соответствующей карте от комитета по транспорту.

Где теперь нельзя ездить на самокатах. Фото: комитет по транспорту

Где теперь нельзя ездить на самокатах. Фото: комитет по транспорту

Появились и другие правила. Например, самокаты нужно пронумеровать – причем, различимо.

- Запрет размещения самокатов в парках, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений. Необходимость спешиваться при пересечении пешеходных переходов. Запрет использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними лицами и лицам в состоянии алкогольного опьянения, - передает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.