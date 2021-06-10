Карту запретных для электросамокатов мест показали в Смольном

Во время проведения чемпионата Европы по футболу территории у фан-зон, стадиона и центральные улицы закроют для самокатов. Фото: gov.spb.ru

Комитет по транспорту Петербурга и компании по прокату электросамокатов заключили соглашение об условиях работы. В них, в частности, прописаны ограничения для самокатчиков на будущее. Так, все самокаты пронумеруют, а подросткам и пьяным самокат в аренду не дадут.

- В дополнение к ранее согласованным договоренностям о запрете парковки самокатов ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 метра и на пути следования горожан к метро в соглашение были включены следующие пункты: Запрет размещения и движения самокатов на Дворцовой площади, Сенатской площади и Малой Морской улице, - сообщает пресс-служба комитета.

На улицах с плотным туристическим потоком рядом с Невским проспектом и на территориях вблизи основных городских достопримечательностей скорость самокатов ограничат 15 км/час (10 км/час на время ЕВРО-2020), а в остальной части города - до 20 км/час.

Отдельно прописан запрет на парковку и движение самокатов на 95 улицах города, в том числе Невском проспекте с 11 июня до 13 июля, на время ЕВРО. В Смольном показали карту для лучшего восприятия.

Также создана горячая линия: 8-800-350-54-93, куда можно сообщить о нарушениях правил пользования самокатами.