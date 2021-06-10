Посуточная аренда квартир подорожала в Петербурге перед ЕВРО-2020

Петербург станет одним из 11 городов Европы, в которых пройдет ЕВРО-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аренда квартир резко подорожала в Петербурге в преддверии ЕВРО-2020, это подсчитали аналитики рынка недвижимости. Впрочем, в отличие от Чемпионата мира 2018 года, когда Россия принимала весь турнир целиком, большого наплыва болельщиков в Северную столицу не ожидается.

- Проведение в городе Петербургского международного экономического форума и будущий ЕВРО-2020 повысили цены на посуточную аренду на 10 %, - пишут «Невские новости».

В среднем, по оценке специалистов, снять однокомнатную квартиру в городе стоит в сутки 2 200 рублей. Именно на «однушки» повысился спрос в преддверии летнего сезона (+34%). Также часто ищут и двухкомнатные квартиры (3000 рублей за сутки) и студии, а вот «трешки» арендуют гораздо реже.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Петербург примет семь матчей в период с 12 июня по 2 июля. В том числе две игры с участием сборной России.