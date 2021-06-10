Станция метро «Зенит» будет работать и после ЕВРО

Станцию "Зенит" не будут закрывать после Чемпионата Европы. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Станция метро «Зенит» останется открытой для пассажиров и после окончания Чемпионата Европы. Об этом «корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в пресс-службе подземки.

- Будет открыт только южный вход, так как необходимо продолжить работы, - сообщила представитель метрополитена Юлия Шавель.

Таким образом, горожане смогут не только добраться на метро на Крестовский остров непосредственно к стадиону, но и увидят вестибюль станции в новом дизайне. После открытия здесь появились не только панно со слоганами и футбольными кричалками зенитовских болельщиков, но кубки, завоеванные петербургским клубом - они выставлены в витринах.

Фотографии с обновленной станции «Зенит» ранее публиковала «КП-Петербург».