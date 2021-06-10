Экс-замглавы завода «Звезда» отправили в СИЗО по делу о растрате 142 млн рублей

В Петербурге отправили в СИЗО экс-замглавы завода "Звезда" по обвинению в растрате 142 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается суд над руководством завода «Звезда» по уголовному делу о растрате 142 миллионов рублей – в этот раз в СИЗО отправили экс-замглавы Павла Плавника. Напомним, бывшего гендиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Лобина оставили на свободе, но запретили ему ночные прогулки и общение со свидетелями и по интернету. Его экс-помощнику повезло меньше.

- Плавник просил домашний арест, но его заключили под стражу. Срок меры – по 8 августа 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всем фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, руководство завода перечисляло себе в карман деньги, которые предназначались на ведение хоздеятельности.