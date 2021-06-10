«Шансы на выздоровление есть, но это лотерея»: Появились новости о состоянии сбитого каруселью сотрудника «Диво-острова»

Сотрудник "Диво-острова", сбитый каруселью, продолжает находиться в медикаментозной коме. Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Петербург» узнала о состоянии сотрудника парка развлечений «Диво-остров», которого сбил экстрим-аттракцион. Напомним, молодой человек решил пробежать через крутящуюся карусель, но неточно рассчитал время и получил мощный удар по голове. Сейчас медики Мариинской больницы делают все возможное, чтобы парень выкарабкался. Его ввели в медикаментозную кому и дополнительно подключили к ИВЛ.

- На самом деле, состояние почти такое же, как и раньше – стабильное. Если говорить о шансах – он может выжить. Его лечащий врач, Павел Ермаков, делает все возможное для того, чтобы он вышел из больницы своими ногами. Видите, мозг поврежден. Никто не понимает, в какой момент у него, условно, может отключиться печень, или рука не будет шевелиться. Шансы на выздоровление есть, но это лотерея, - сообщил «Комсомолке» осведомленный источник.

Добавим, что правоохранительные органы пока не реагировали на происшествие. Однако полиция опросила свидетелей.