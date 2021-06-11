Фура застряла под мостом на Дальневосточном проспекте

Знаки ограничения по высоте не спасают мост от ударов кузовов. Фото: vk.com/spb_today

Не Мостом глупости единым живы петербургские водители грузовиков. Есть проезд под путепроводом на Софийской улице закрыт, то можно найти другие места для застревания. На этот раз непреодолимо преградой оказался ж/д путепровод на стыке Новочеркасского и Дальневосточного проспектов. Здесь утром 11 июня застряла фура.

- Не прошел под мостом на Дальневосточном, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

Судя по опубликованным в соцсетях фото, большегруз застрял в правой полосе, где своды моста располагаются чуть ниже, чем в центре. Этих нескольких сантиметров и не хватило фуре, чтобы проехать.

На самом мосту его ограничение по высоте в 3,5 метра, но сбитая штукатурка говорит о том, что водители грузовиков нередко игнорируют знаки и пытаются «впихнуть невпихуемое».

Напомним, что самое проблемное для грузовиков место Петербурга - Мост глупости, обещают реконструировать с углублением проезда под ним.