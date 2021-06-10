Высоту проезда под «мостом глупости» в Петербурге увеличат вдвое

Достичь этого попробуют за счет повышения уровня переправы. Фото: Официальный «Твиттер» «моста глупости»

Вот уже три месяца самый знаменитый мост Петербурга, «мост глупости» – развязка улицы Труда и переправы через левый приток Кузьминки на Софийской улице, скучает без «газелей»: 13 марта проезд здесь временно закрыли. Незадолго до этого мост «поймал» 204-й автомобиль, а в январе отметил очередной юбилей – двести «газелей».

На этой отметке региональные власти решили: хватит, – и объявили о перекрытии движения на два месяца. За этот срок хозяин моста – «Мостотрест» – восстановил побитое автомобилями «дно» пролета и обследовал балки. Но в назначенный срок, 15 мая, проезд под любимым мостом «газелистов» так и не открылся: приняли решение о масштабном капремонте.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ

И вот, на днях Дирекция транспортного строительства объявила конкурс. До начала июля госзаказчик будет искать того, что сможет придумать, как сделать «мост глупости» умным: выполнит изыскания и разработает проект на капремонт. Работы затронул 1,7 километра Софийской улицы от Усть-Ижорского шоссе до съезда на улицу Труда, в том числе и проезд под мостом через приток Кузьминки.

Наклевывающийся капремонт, судя по госзакупке, охватит не только дороги, но и ливневку, освещение, инженерные сети, озеленение, светофоры. В рамках работ собираются изменить планировочное решение кольца шоссе с Софийской. Но, что самое главное, высотный габарит под «мостом глупости» (который сейчас составляет 2,7 метра) увеличат почти вдвое.

– Проектным решением необходимо обеспечить габарит моста по высоте не менее пяти метров, – гласит конкурсная документация.

Ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал, что «планируется выполнить капитальный ремонт улицы с доведением габарита проезда до 4,5 метра, что будет соответствовать категории дороги».

Только на подготовку проекта капремонта готовы потратить почти восемнадцать миллионов рублей из бюджета Петербурга. Двенадцать из них подрядчику выделят в рамках адресной программы капремонта дорог до конца года, остальную часть – в 2022-ом. Приступить к самому капремонту можно будет в следующем апреле, когда документация будет готова.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

Петербуржцы тому, что дело сдвинулось с мертвой точки, конечно, рады. Вот только опасаются, что из-за заглубления улицы Труда «мост глупости» превратится в «брод слабоумия».

– Чтобы этого не случилось, надо провести серьезные изыскания с масштабной топографической съемкой и найти способы отведения воды, – отмечает автоэксперт Дмитрий Попов. – Эффективные способы водоотведения из заглубленных сооружений существуют: тоннели же под Литейным мостом или на дамбе не заливает. Правда, в случае с «мостом глупости» придется не только сделать уклоны на подходе к нему, но еще и вынести подземные инженерные сети.

Впрочем, судя по конкурсной документации, одним заглублением улицы Труда проектировщик не обойдется, иначе его разработки попросту не впишутся в нормативы по уклону дорожного полотна. Очевидно, придется наращивать опоры «моста глупости» - и, возможно, дойти до отметки в пять метров получится лишь за счет этого.

Зона проектирования. Фото: Конкурсная документация

Так или иначе, по оценке эксперта, проектирование будет сложным и недешевым.

– Честно говоря, эта идея мне кажется еще большей глупостью, нежели глупость самих автомобилистов, на которых не действуют ни предупреждающие знаки, ни искусственные неровности, ни ограничители проезда, ни устрашающая раскраска, ни даже гигантского плаката про «газель не пройдет!», - добавляет Попов. - Наилучшим – и наиболее экономным – решением проблемы «моста глупости» было бы просто закрыть проезд под ним раз и навсегда. Ведь есть несколько вариантов объезда этого места с минимальным перепробегом.

СПРАВКА «КП»

«Мост глупости» – по паспорту мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице – был построен в 2009 году подрядчиком «Пилон». Трехпролетная конструкция висит над руслом левого притока реки Кузьминки и улицей Труда. Проект переправы в 2007 году выполнила компания «БалтМостПроект». Госзаказчиком во всех случаях выступала Дирекция транспортного строительства. В 2014-ом мост передали в эксплуатацию «Мостотресту», а позднее закрепили за ним на праве оперативного управления.