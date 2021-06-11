Пробки собрались в центре Петербурга после открытия фан-зоны на Конюшенной площади

Центр Петербурга покраснел в день открытия ЕВРО. На машине туда лучше не ехать. Фото: Яндекс.Карты.

11 июня начинается долгожданный чемпионат Европы по футболу. Турнир был перенесен с прошлого года из-за пандемии, но сохранил свое название ЕВРО-2020. И сегодня же в Петербурге официально открылась главная фан-зона ЕВРО на Конюшенной площади. Туда устремились болельщики, а вокруг перекрыли движение, что моментально привело к пробкам в центре города.

Уже в четыре часа дня плотно стоит Невский проспект от Казанской улицы к Дворцовой площади. Волынский переулок замер от набережной Мойки к Большой Конюшенной улице и обратно. Стоит и сама Конюшенная к Невскому. К нему же не движется и набережная мойки от выезда с Дворцовой площади.

К Большой Конюшенной не проехать по Мошкову и Конюшенному Переулку. Набережная канала Грибоедова забита машинами от Банковского моста до Невского проспекта. Все очень плотно на Садовой. В сторону центра стоят Адмиралтейский проспект и Дворцовый проезд вместе с Дворцовым мостом. И этот список далеко не полный.

Напомним, что ЕВРО-2020 продлится до 11 июля. Петербург примет семь матчей.