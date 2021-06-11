Гостиница, офисный центр и крытый парк появятся в трех башнях у метро «Старая деревня»

У метро "Старая Деревня" (обведено) появится транспортно-пересадочный узел. Фото: "Мойка 78"

Проект развития транспортно-пересадочного узла (ТПУ) у метро «Старая Деревня» представили в Петербурге. Соглашение о его строительстве было подписано на прошедшем международном экономическом форуме. Этот ТПУ станет пилотным, а в случае реализации на Старой Деревне появятся Гостиница, офисный центр и крытый парк.

- ТПУ будет связывать сразу пять видов транспорта. Кроме того, идея предусматривает появление гостиницы, офисного здания, а также всесезонного парка, - пишет «Мойка 78».

Архитекторы, которые вдохновлялись петербургскими мостами, создали проект единого комплекса с тремя небольшими башнями. Точные сроки реализации пилотного проекта не называются. Всего до 2035 года в Петербурге должен быть построен 61 ТПУ. Это обойдется городу в 186 миллиардов рублей.