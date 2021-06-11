Власти Ленобласти могут запретить работу общепита, если там мало привитых от коронавируса сотрудников

В Ленобласти ввели новые ограничения по коронавирусу с 11 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Ленинградской области ввели новые ограничения по коронавирусу с 11 июня 2021 года. Во-первых, Сосновый Бор из «зеленой» зоны попал сразу в «красную» из-за ухудшения эпидситуации. Теперь в городе усилились коронавирусные требование. Во-вторых, для предприятий общественного питания и салонов красоты сняли запрет на численность посетителей, но только если их сотрудники привиты от коронавируса.

- Кроме этого, в случае обострения эпидситуации, с 1 сентября общепиту, салонам красоты, спортивным клубам, детским развлекательным центрам, организациям допобразования запретят работу, если у них будет вакцинировано менее 80% сотрудников. Деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов культуры разрешат при заполняемости не более 25%, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что сейчас общепиту в «красных» зонах Ленобласти можно использовать лишь половину посадочных мест для посетителей. В численность людей на мероприятиях в помещениях не должна превышать 30 человек. В Петербурге, к слову, на массовые мероприятия разрешено пускать не более 3 тысяч посетителей.