В Петербурге ввели ограничения по коронавирусу для массовых мероприятий

С 12 июня в Петербурге нельзя пускать более 3 тысяч человек на массовые мероприятия в помещении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный ввел новые ограничения по коронавирусу, но только исключительно для массовых мероприятий в Санкт-Петербурге. Новые меры будут действовать с 12 июня по 12 июля, в период проведения Евро-2020. Власти хотят не допустить очередной вспышки пандемии. Тем более люди очень неохотно соблюдают масочный режим в городе с начала лета.

- Максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях, не может превышать 3 тысяч человек. Вдобавок нужно получить согласование на проведение события у комитета по культуре, - передает пресс-служба Смольного.

Что касается концертов и других мероприятий на открытом воздухе, то с них потребует обязательство исполнить особый регламент комитета по культуре. Правда, этот документ еще не утвердили и не опубликовали.

И да – масочный режим остается в силе. Пока что по 12 июля 2021 года.