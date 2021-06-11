Росприроднадзор объяснил, почему лоси Петербурга и Ленобласти массово выходят к людям

В Петербурге и Ленобласти лоси стали чаще выходить из леса, чтобы передохнуть от насекомых. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Росприроднадзор сообщил, что на улицы Петербурга и Ленобласти стали все чаще выбегать лоси. На это уже не первую неделю сетуют и водители. Не обходится без жутких ДТП. Как пояснили инспекторы по охране природы, в начале июня животные начали выбегать на проезжую часть не столько из-за периода гона, сколько по причине бегства от насекомых, которые их замучили в лесу.

- Количество насекомых в лесном массиве увеличилось. Выходя на открытые пространства, животные меньше страдают от их укусов. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость соблюдения скоростного режима, проявления осторожности – особенно в тех местах, где имеется предупредительный знак о возможном появлении диких животных, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Специалисты советует при виде сохатого притормозить и пропустить зверя. Штраф за сбитого лося все тот же – 80 тысяч рублей для Минприроды РФ.