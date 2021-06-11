Прокуратура проверит, почему теплоход с пассажирами сель на мель в Петербурге

Прокуратура проверяет инцидент с севшим на мель теплоходом в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в Санкт-Петербурге у Крестовского острова сел на мель теплоход, перевозивший, по уточненным данным, 28 пассажиров. Напомним, вечером 11 июня судно встало около ЗСД. Потребовалась помощь спасателей. Людей на катере доставили на берег парка 300-летия. После этого теплоход самостоятельно выбрался с мели.

- Сотрудники прокуратуры проводят проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности на водном транспорте. Проверяем все обстоятельства происшествия, - передает пресс-служба СЗТП.

По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет. Разве что пассажирам испортили прогулку под закат. Не поврежден и сам теплоход.