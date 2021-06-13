Судно «Академик Федоров» с полярниками на борту вернулось из Антарктиды

Во время экспедиции «Академик Федоров» оказался в снежном плену, неоднократно был застигнут штормом и буквально оброс коркой льда. Фото: ААНИИ

Сезон научных исследований в рамках 66-й Российской антарктической экспедиции завершен: сегодня, 13 июня, в Петербург прибыло судно «Академик Федоров» с 89 учеными, а также 65 членами экипажа на борту. Чтобы добраться из другой части света домой, им пришлось преодолеть 11 500 морских миль и пробыть в пути почти полтора месяца.

– На борту научно-экспедиционного судна вернулись специалисты, которые зимовали на станциях Прогресс, Восток, Мирный, Новолазаревская, Беллинсгаузен, а также члены сезонных экспедиций станций Прогресс и Новолазаревская, – сообщают в Арктическом и антарктическом НИИ. – Также полярники привезли научный материал для последующей обработки.

Во время экспедиции «Академик Федоров» оказался в плену толстого льда, неоднократно был застигнут штормом, прошел через сложные погодные условия (во время чего буквально оброс коркой льда) – но со всеми поставленными задачами справились успешно.

Сейчас в НИИ формируют программу следующей, 67-й, Российской антарктической экспедиции. В планах – доставить научную группу на станцию Восток, где продолжится бурение и исследование древнего подледникового озера, а также перебросить туда груз для строительства нового зимовочного комплекса.