Бизнес Петербурга хочет обсудить со Смольным ужесточение ограничений из-за коронавируса

Бизнес недоволен закрытием фуд-кортов и прочим ужесточением карантинных норм. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские бизнесмены намерены обсудить с властями города ужесточение коронавирусных норм, которое вводится с 17 июня. Предприниматели не понимают, почему это происходит, если заболеваемость находится на относительно небольшом уровне, а ношение масок контролируется слабо.

- Если так все критично, хотелось бы увидеть статистику, сколько привито в городе (публикуется Смольным – прим.ред.), сколько случаев госпитализации (эти данные не публикуются с начала июня – прим.ред.), или мы просто «переполошились» из-за Москвы? Если судить по фотографиям с фан-зон, то там редкий человек в маске. Вопрос, где организационные мероприятия по этому поводу? – заявила РБК-Петербург руководитель организации «Содействие развитию малого бизнеса» Янина Гришина. — В итоге за промахи власти начинают наказывать бизнес, опять ищут «крайнего».

Особенно предпринимателей беспокоит закрытие фуд-кортов. Летний сезон часто «год кормит» и сейчас прекращение работы грозит уже пострадавшему от пандемии бизнесу еще большими потерями. Поэтому коммерсанты намерены просить у города финансовой помощи и обсуждать необходимость ужесточения карантинных правил.