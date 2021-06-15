После гибели трех 15-летних подростков на Онежском озере на чиновников завели уголовное дело

СК завел два уголовных дела после гибели трех подростков в Карелии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление Следственного комитета России по Карелии возбудило уголовное дело о халатности в отношении чиновников из столицы Республики Петрозаводска. Причиной стала гибель троих подростков, утонувших при купании в Онежском озере.

- 11 июня подростки купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в городе Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города Петрозаводска, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде, - сообщает пресс-служба СК.

При этом дело о халатности стало уже вторым после производства по статье «причинение смерти по неосторожности», также возбужденного после пятничной трагедии.

Расследование дела взято на особый контроль руководством Следственного комитета России.

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