Кусок фасада дома рухнул на голову женщине в центре Петербурга

Следственный комитет начал проверку после падения на женщину куска фасада в центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге очередное падение куска фасада на человека. ЧП произошло утром во вторник, 15 июня 2021 года, в переулке Пирогова в Адмиралтейском районе города. По обвал попала женщина, которой понадобилась незамедлительная госпитализация в больницу.

- Элемент фасада здания упал прямо на пешехода. В настоящее время женщина госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь, - рассказали в следственном комитете Северной столицы.

Сейчас комитет уже начал доследственную проверку произошедшего. Специалисты организовали комплекс мероприятий, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить виновных за эту серьезную травму.

С начала весны в Санкт-Петербурге зафиксировано уже несколько случаев травмирования людей из-за обрушения штукатурки или лепнины со старых зданий в центре города. Так, например, в середине мая пострадала женщина, которой кусок экстерьера прилетел на голову на Малой Морской улице.