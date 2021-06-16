Несколько музеев Петергофа закрыли из-за ситуации с коронавирусом

Часть объектов "Петергофа" закрыли из-за коронавируса. Фото: vk.com/peterhof_museum

Несколько музеев, входящих в состав комплекса Государственного музея-заповедника «Петергоф», закрылись из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба музея на своей странице ВКонтакте.

- Внимание. В музее-заповеднике «Петергоф» закрыты следующие музеи: Дворец «Коттедж» и Фермерский дворец по 25 июня; Историко-культурный проект «Государевы потехи» и музей-спектакль «Дом игральных карт» по 27 июня, - говорится в сообщении.

В ГМЗ отмечают, что музеи пришлось закрыть из-за ограничительных мер по распространению коронавируса. Всем посетителям приносят извинения. Деньги, за купленные онлайн-билеты обещают вернуть. Заявления принимают по электронной почте ГМЗ «Петергоф».

Напомним, что с 17 июня в Петербурге ужесточаются карантинные нормы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.