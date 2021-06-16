Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал привлекать к уголовной ответственности за отказ привиться от коронавируса

Дмитрий Пучков считает, что обязательная вакцинация нужна Фото: Роман ЛЯЛИН

В Москве Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для части городского населения. В Санкт-Петербурге в свою очередь такую меру борьбы с пандемией пока не рассматривают. Однако распоряжение столичных санврачей навело россиян на дискуссию - стоит ли в России вводить обязательную вакцинацию для всех. Об этом "КП-Петербург" спросила публициста, блогера и переводчика Дмитрия "Гоблина" Пучкова.

- Если мы не хотим все помереть от этой самой пандемии, то, наверное, нужна, - рассказал "КП-Петербург" Дмитрий Пучков. - А вообще, я не понимаю, если это вопрос здоровья нации, вопрос национальной безопасности, с какого перепугу государство полагается на какие-то желания или нежелания граждан. Если гражданин идиот в медицинском смысле и считает, что не нужно прививаться, а, значит, он будет ходить и заражать окружающих, то надо насильно его прививать. Вот сейчас разыгрывают машины среди тех, кто привился. Так давайте не будет пускать в общественный транспорт непривитых. Сначала в метро, а потом и в автобус. А тех, кто привился, будем поощрять подарками. Госучреждения привьем в обязательно порядке, а частному бизнесу скажем – не хочешь прививаться, не работай с государством, резвись сам.

При этом Дмитрий Пучков считает, что в определенных случаях людей нужно судить за отказ от вакцинации.

- И идиотов, которые распространяют информацию, что не будут прививаться, надо приравнивать к тем, кто заражают людей венерическими заболеваниями, за это есть отдельная уголовная статья. Огласил свое нежелание привиться, привлекли – сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности, - выразил свое мнение Пучков.