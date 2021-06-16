Работу детского лагеря «Мечта» под Петербургом приостановили на 90 дней

В Ленобласти закрыли на 90 суток детский лагерь "Мечта", где расследуют уголовное дело следователи. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Под Петербургом на 90 суток приостановили работу детского лагеря «Мечта». Напомним, сейчас там нет детей, но есть сотрудники Следкома, возбудившие уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, следователи наведались туда после жалоб родителей, рассказавших об отсутствии вожатых и многочисленных конфликтах и драках ребят.

- В настоящий момент проводится проверка, следственные действия не закончились. Решением суда и правительства Петербурга детей вывезли оттуда. Деятельность приостановили на 90 суток, как только появилась информация о риске для жизни и здоровья детей. Давайте дождемся результатов. На каждом отряде было, как минимум, по одному вожатому, - сообщил замглавы комитета по образованию Андрей Борщевский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что подозреваемых по делу пока нет. Виновникам, если таковых найдут, грозит до 6 лет лишения свободы.