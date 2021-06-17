Найденного в супермаркете на Есенина 4-месячного малыша отправили в больницу

Малыша, найденного в супермаркете, пока поместили в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге рассказали о состоянии 4-месячного малыша, которого утром 16 июня нашли в супермаркете на улице Есенина. Позднее оказалось, что младенца с собой принесла бабушка, работающая в магазине уборщицей. А матерью является 17-летняя девушка.

- На данный момент малыш находится в детской городской больнице, самочувствие удовлетворительное. Врачи проинформировали маму ребенка о порядке выписки его домой при отсутствии возражений со стороны органов опеки, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе детского омбудсмена.

Сейчас в ситуации разбираются органы опеки, сотрудники полиции по делам несовершеннолетних - маме малыше нет и 18-ти, а также местная администрация.